Стали известны оценки Забарного за сенсационное дерби Франции
Украинский защитник провел на поле весь матч
Стали известны оценки украинского защитника Ильи Забарного за матч 34-го тура чемпионата Франции с «Париж».
Команда Луиса Энрике потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Илья Забарный провел на поле весь матч, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.3 и 6.6 баллов соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал голкипер гостей родом из страны-404 Матвей Сафонов. На его счету 7 сейвов и оценка 8.4. WhoScored выделил нападающий хозяев поля Алимами Гори – дубль и оценка 7.9.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
В тренерском штабе Костюка грядут перемены