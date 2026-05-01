Стали известны оценки Забарного за сенсационное дерби Франции

Стали известны оценки украинского защитника Ильи Забарного за матч 34-го тура чемпионата Франции с «Париж».

Команда Луиса Энрике потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Илья Забарный провел на поле весь матч, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.3 и 6.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал голкипер гостей родом из страны-404 Матвей Сафонов. На его счету 7 сейвов и оценка 8.4. WhoScored выделил нападающий хозяев поля Алимами Гори – дубль и оценка 7.9.