Испания17 мая 2026, 22:50 |
«На следующей неделе». Арбелоа анонсировал прощание с лидером Реала
Клуб не будет продлевать контракт с Карвахалем
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа сообщил, что клуб планирует провести церемонию прощания с одним из футболистов команды.
«На следующей неделе на «Бернабеу» состоится прощание с одним из игроков», — сказал специалист на пресс-конференции.
Скорее всего, речь идет о капитане и многолетнем лидере «Реала» Дани Карвахале. 34-летний воспитанник «сливочных» покинет клуб после 13 лет в команде. Его контракт истекает в июне, и руководство мадридцев не желает его продлевать.
