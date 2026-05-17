Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «На следующей неделе». Арбелоа анонсировал прощание с лидером Реала
Испания
17 мая 2026, 22:50 |
324
0

«На следующей неделе». Арбелоа анонсировал прощание с лидером Реала

Клуб не будет продлевать контракт с Карвахалем

17 мая 2026, 22:50 |
324
0
«На следующей неделе». Арбелоа анонсировал прощание с лидером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа сообщил, что клуб планирует провести церемонию прощания с одним из футболистов команды.

«На следующей неделе на «Бернабеу» состоится прощание с одним из игроков», — сказал специалист на пресс-конференции.

Скорее всего, речь идет о капитане и многолетнем лидере «Реала» Дани Карвахале. 34-летний воспитанник «сливочных» покинет клуб после 13 лет в команде. Его контракт истекает в июне, и руководство мадридцев не желает его продлевать.

По теме:
Цыганкова могут отправить в ссылку в Турцию из-за вылета из Ла Лиги
Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне
Атлетико – Жирона – 1:0. Каталонцы в зоне вылета. Видео гола, обзор матча
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Дани Карвахаль чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 23:31 11
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме

16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии

Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17 мая 2026, 07:20 18
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста

Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу

Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17.05.2026, 08:50
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Футбол | 17.05.2026, 19:15
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 17.05.2026, 20:42
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 23
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14
Бокс
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 20
Бокс
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем