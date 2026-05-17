«На следующей неделе». Арбелоа анонсировал прощание с лидером Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа сообщил, что клуб планирует провести церемонию прощания с одним из футболистов команды.

«На следующей неделе на «Бернабеу» состоится прощание с одним из игроков», — сказал специалист на пресс-конференции.

Скорее всего, речь идет о капитане и многолетнем лидере «Реала» Дани Карвахале. 34-летний воспитанник «сливочных» покинет клуб после 13 лет в команде. Его контракт истекает в июне, и руководство мадридцев не желает его продлевать.