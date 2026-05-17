Хаби Алонсо хотел в Ливерпуль или Манчестер Сити. Чем его переманил Челси?

В воскресенье, 17 мая, стало известно о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера лондонского «Челси». Испанский специалист давно хотел поработать в АПЛ, однако ждал предложений от других клубов.

Как сообщает журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль, Алонсо хотел поработать с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити». Оба клуба, по слухам, сейчас находятся в поиске тренеров. Впрочем, в итоге испанец выбрал «Челси», поскольку лондонцы предложили очень выгодные условия контракта.

«Челси убедил его очень мощным предложением. Как на уровне полномочий по принятию решений в клубе, так и в экономическом плане», – написал журналист.

В прошлом Хаби Алонсо работал с ливеркузенским «Байером» и мадридским «Реалом». За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, сохраняя небольшие шансы на еврокубки в следующем сезоне.

Читайте также: Известны трансферные планы Челси после назначение Алонсо