  4. Хаби Алонсо хотел в Ливерпуль или Манчестер Сити. Чем его переманил Челси?
Хаби Алонсо хотел в Ливерпуль или Манчестер Сити. Чем его переманил Челси?

Испанцу предложили слишком выгодные условия сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В воскресенье, 17 мая, стало известно о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера лондонского «Челси». Испанский специалист давно хотел поработать в АПЛ, однако ждал предложений от других клубов.

Как сообщает журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль, Алонсо хотел поработать с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити». Оба клуба, по слухам, сейчас находятся в поиске тренеров. Впрочем, в итоге испанец выбрал «Челси», поскольку лондонцы предложили очень выгодные условия контракта.

«Челси убедил его очень мощным предложением. Как на уровне полномочий по принятию решений в клубе, так и в экономическом плане», – написал журналист.

В прошлом Хаби Алонсо работал с ливеркузенским «Байером» и мадридским «Реалом». За два тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, сохраняя небольшие шансы на еврокубки в следующем сезоне.

