Бенфика – без Лиги чемпионов? Итоговая таблица чемпионата Португалии
Лиссабонский клуб не потерпел ни единого поражения в чемпионате, но занял лишь третье место
В субботу, 16 мая, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Португалии, по итогам которого лиссабонская «Бенфика» заняла третье место и осталась без Лиги чемпионов.
Подопечные Жозе Моуриньо завершили сезон без поражений – в последнем туре одолели на выезде «Эшторил» со счетом 3:1 благодаря результативным ударам Ришара Риоса, Александера Ба и Рафы Силвы.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и сделал пять сейвов. Полузащитник Георгий Судаков шестой раз подряд остался на скамейке запасных.
«Спортинг» без особых проблем разобрался на домашней арене с «Жил Вистенте» (3:0) и сохранил второе место. «Порту», который досрочно завоевал чемпионство, одержал победу над «Санта-Кларой» – 1:0.
AVS и «Тондела» покинут элитный дивизион по итогам сезона 2025/26, а «Каза Пия» сыграет в стыковых матчах против «Торреенсе» – сенсационного финалиста Кубка Португалии.
Чемпионат Португалии. 34-й тур. 16 мая
Морейренсе – AVS – 0:0
Порту – Санта-Клара – 1:0
Гол: Лима, 69 (автогол)
Арока – Тондела – 3:1
Голы: Фукуи, 20, Трезза, 77, Ли, 85 – Рони Лопеш, 65
Брага – Эштрела Амадора – 2:2
Голы: Гонсало, 15, Пау Виктор, 90 (пен) – Лекович, 5, 90+6
Каза Пия – Риу Аве – 1:1
Голы: Ларрасабаль, 35 – Блеса, 52
Насьонал – Витория Гимараеш – 2:0
Голы: Рамирес, 69, 86 (пен)
Эшторил – Бенфика – 1:3
Голы: Пейшиньо, 90+1 – Риос, 7, Ба, 15, Рафа Силва, 16
Спортинг – Жил Висенте – 3:0
Голы: Куарежма, 15, Суарес, 34, Юльманд, 90+3
Фамаликау – Алверка – 1:0
Гол: Абубакар, 83
Турнирная таблица чемпионата Португалии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|34
|28
|4
|2
|66 - 18
|16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела
|88
|2
|Спортинг Лиссабон
|34
|25
|7
|2
|89 - 24
|16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон
|82
|3
|Бенфика
|34
|23
|11
|0
|74 - 25
|16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика
|80
|4
|Брага
|34
|16
|11
|7
|64 - 36
|16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага
|59
|5
|Фамаликау
|34
|15
|11
|8
|42 - 29
|16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау
|56
|6
|Жил Висенте
|34
|13
|11
|10
|47 - 38
|16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш
|50
|7
|Морейренсе
|34
|12
|7
|15
|37 - 49
|16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил
|43
|8
|Арока
|34
|12
|6
|16
|47 - 64
|16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора
|42
|9
|Витория Гимараеш
|34
|12
|6
|16
|39 - 51
|16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш
|42
|10
|Эшторил
|34
|10
|9
|15
|54 - 57
|16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил
|39
|11
|Алверка
|34
|10
|9
|15
|35 - 52
|16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка
|39
|12
|Риу Аве
|34
|8
|12
|14
|35 - 57
|16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС
|36
|13
|Санта Клара
|34
|9
|9
|16
|32 - 41
|16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара
|36
|14
|Насьонал
|34
|9
|7
|18
|37 - 45
|16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка
|34
|15
|Эштрела Амадора
|34
|6
|12
|16
|38 - 56
|16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора
|30
|16
|Каза Пия
|34
|6
|12
|16
|31 - 57
|16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага
|30
|17
|Тондела
|34
|6
|10
|18
|27 - 55
|16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал
|28
|18
|АВС
|34
|3
|12
|19
|27 - 67
|16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС
|21
