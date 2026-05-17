  4. Бенфика – без Лиги чемпионов? Итоговая таблица чемпионата Португалии
17 мая 2026, 23:37 |
427
0

Бенфика – без Лиги чемпионов? Итоговая таблица чемпионата Португалии

Лиссабонский клуб не потерпел ни единого поражения в чемпионате, но занял лишь третье место

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 16 мая, состоялись матчи 34-го тура чемпионата Португалии, по итогам которого лиссабонская «Бенфика» заняла третье место и осталась без Лиги чемпионов.

Подопечные Жозе Моуриньо завершили сезон без поражений – в последнем туре одолели на выезде «Эшторил» со счетом 3:1 благодаря результативным ударам Ришара Риоса, Александера Ба и Рафы Силвы.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и сделал пять сейвов. Полузащитник Георгий Судаков шестой раз подряд остался на скамейке запасных.

«Спортинг» без особых проблем разобрался на домашней арене с «Жил Вистенте» (3:0) и сохранил второе место. «Порту», который досрочно завоевал чемпионство, одержал победу над «Санта-Кларой» – 1:0.

AVS и «Тондела» покинут элитный дивизион по итогам сезона 2025/26, а «Каза Пия» сыграет в стыковых матчах против «Торреенсе» – сенсационного финалиста Кубка Португалии.

Чемпионат Португалии. 34-й тур. 16 мая

Морейренсе AVS 0:0

Порту Санта-Клара 1:0
Гол: Лима, 69 (автогол)

Арока Тондела 3:1
Голы: Фукуи, 20, Трезза, 77, Ли, 85 – Рони Лопеш, 65

Брага Эштрела Амадора 2:2
Голы: Гонсало, 15, Пау Виктор, 90 (пен) – Лекович, 5, 90+6

Каза Пия Риу Аве 1:1
Голы: Ларрасабаль, 35 – Блеса, 52

Насьонал Витория Гимараеш 2:0
Голы: Рамирес, 69, 86 (пен)

Эшторил Бенфика 1:3
Голы: Пейшиньо, 90+1 – Риос, 7, Ба, 15, Рафа Силва, 16

Спортинг Жил Висенте 3:0
Голы: Куарежма, 15, Суарес, 34, Юльманд, 90+3

Фамаликау Алверка 1:0
Гол: Абубакар, 83

Турнирная таблица чемпионата Португалии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 34 28 4 2 66 - 18 16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела 88
2 Спортинг Лиссабон 34 25 7 2 89 - 24 16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон 82
3 Бенфика 34 23 11 0 74 - 25 16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика 80
4 Брага 34 16 11 7 64 - 36 16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага 59
5 Фамаликау 34 15 11 8 42 - 29 16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау 56
6 Жил Висенте 34 13 11 10 47 - 38 16.05.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш 50
7 Морейренсе 34 12 7 15 37 - 49 16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил 43
8 Арока 34 12 6 16 47 - 64 16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора 42
9 Витория Гимараеш 34 12 6 16 39 - 51 16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш 42
10 Эшторил 34 10 9 15 54 - 57 16.05.26 Эшторил 1:3 Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил 39
11 Алверка 34 10 9 15 35 - 52 16.05.26 Фамаликау 1:0 Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка 39
12 Риу Аве 34 8 12 14 35 - 57 16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС 36
13 Санта Клара 34 9 9 16 32 - 41 16.05.26 Порту 1:0 Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара 36
14 Насьонал 34 9 7 18 37 - 45 16.05.26 Насьонал 2:0 Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка 34
15 Эштрела Амадора 34 6 12 16 38 - 56 16.05.26 Брага 2:2 Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора 30
16 Каза Пия 34 6 12 16 31 - 57 16.05.26 Каза Пия 1:1 Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага 30
17 Тондела 34 6 10 18 27 - 55 16.05.26 Арока 3:1 Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал 28
18 АВС 34 3 12 19 27 - 67 16.05.26 Морейренсе 0:0 АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС 21
