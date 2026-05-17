  4. С Мбаппе в старте. Реал назвал состав на матч с Севильей
17 мая 2026, 19:31 | Обновлено 17 мая 2026, 19:32
С Мбаппе в старте. Реал назвал состав на матч с Севильей

Килиан Мбаппе сыграет против «Севильи» с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стали известны составы команд на матч 37-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом».

Скандальный Килиан Мбаппе попал в стартовый состав, несмотря на открытый конфликт с главным тренером Альваро Арбелоа после игры с «Овьедо» в прошлом туре. Андрей Лунин прогнозируемо остался вне 22 заявленных футболистов – украинец борется с вирусной инфекцией.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Хейсен, Фран Гарсия, Беллингем, Тчуамени, Тьяго, Браим, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Матч «Севилья» – «Реал» стартует в 20:00.

Руслан Полищук
