Цыганков и банда. Названы стартовые составы на матч Атлетико – Жирона

«Жирона» объявила стартовый состав на матч 37-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Атлетико».

Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Начало запланировано на 20:00.

С первых минут на поле выйдет украинский вингер Виктор Цыганков, для которого этот матч станет 33-м в сезоне.

В запасе «Жироны» остался украинец Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат не попал в заявку из-за травмы.

Стартовые составы команд на матч «Атлетико» – «Жирона»