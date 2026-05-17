Испания17 мая 2026, 19:17 | Обновлено 17 мая 2026, 19:18
Цыганков и банда. Названы стартовые составы на матч Атлетико – Жирона
Поединок начнется 17 мая в 20:00
«Жирона» объявила стартовый состав на матч 37-го тура испанской Ла Лиги против мадридского «Атлетико».
Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Начало запланировано на 20:00.
С первых минут на поле выйдет украинский вингер Виктор Цыганков, для которого этот матч станет 33-м в сезоне.
В запасе «Жироны» остался украинец Владислав Крапивцов, тогда как Владислав Ванат не попал в заявку из-за травмы.
Стартовые составы команд на матч «Атлетико» – «Жирона»
