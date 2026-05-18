  4. Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
18 мая 2026, 21:22 | Обновлено 18 мая 2026, 21:28
Гливинский рассказал, как в «Динамо» пытались удержать нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гливинский

Бывший пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский рассказал новые подробности трансфера Андрея Шевченко из «Динамо» (Киев) в «Милан» летом 1999 года.

По его словам, руководство киевского клуба не теряло надежды удержать форварда даже тогда, когда все было практически согласовано.

«Суркисы в 1999-м до последнего пытались убедить Шевченко остаться в «Динамо».

Шевченко тогда сразу сказал: «Я ухожу в «Милан», все согласовано, еду подписывать контракт.

«Мы полетели вместе, это был эксклюзив. Но уже в Милане Суркисы все равно пытались его уговорить. До последнего. Но он был уже настроен и не изменил решения», – сказал Гливинский.

Григорий Суркис Игорь Суркис Милан Динамо Киев чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
Комментарии 6
Олійченко перейшов на нафталінові новини?)))
Будь-який хоч трохи знаючий тему знає, що Шевченко підписав контракт узимку 1999 року. Через це і ціна була 25 лямів доларів. Якби це було влітку, то цифри були б вдвічі більші. Про це мільйон разів говорив Берлусконі та інші. 
Если бы он так еще жене умел говорить нет и не переходить в клуб в котором он тренеру нахер не нужен был..
Шевченко сказав ні Ігорю суркєзу ,коли той запропонував відгатити його в туза обрізаною головкою , але Жорі ні не казав 😏
Добре що встиг утекти від цвинтаря талантів в який перетворив колись найкращий клуб східної Європи І.суркіс,саме Ігор,а не Григорій!
