Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо

Бывший пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский рассказал новые подробности трансфера Андрея Шевченко из «Динамо» (Киев) в «Милан» летом 1999 года.

По его словам, руководство киевского клуба не теряло надежды удержать форварда даже тогда, когда все было практически согласовано.

«Суркисы в 1999-м до последнего пытались убедить Шевченко остаться в «Динамо».

Шевченко тогда сразу сказал: «Я ухожу в «Милан», все согласовано, еду подписывать контракт.

«Мы полетели вместе, это был эксклюзив. Но уже в Милане Суркисы все равно пытались его уговорить. До последнего. Но он был уже настроен и не изменил решения», – сказал Гливинский.