Александр ГОЧ: «Мы могли забивать больше голов»

Полузащитник львовского «Руха» Александр Гоч прокомментировал поражение от «Александрии» (1:3) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги:

«В УПЛ уровень намного выше, и все становится сложнее. Но я благодарен тренерскому штабу за доверие и возможность попробовать свои силы в таких условиях. Также благодарю команду за поддержку, ведь старшие игроки очень помогают мне и другим молодым футболистам.

Есть разница, ведь после выступлений на юношеском уровне чувствуется, что тебе противостоят взрослые опытные игроки. Другая скорость принятия решений, много силовой борьбы против физически сильных и уже сформировавшихся футболистов. Но главное – все происходит гораздо быстрее.

Мы могли забить больше голов, ведь у нас были хорошие моменты. Также, конечно, нужно было надежнее сыграть в обороне. Забитый с пенальти гол придал нам уверенности в конце игры, тренеры говорили, чтобы мы попытались забить еще. Команда старалась, мы сосредоточились на атаке. К сожалению, нам не повезло».