Матч за еврокубки. Брентфорд объявил состав, Ярмолюк выйдет в основе?
«Кристал Пэлас» попытается отобрать очки у «шмелей»
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в стартовый состав «Брентфорда» на матч 37-го тура АПЛ.
Соперником «шмелей» станет «Кристал Пэлас». Поединок пройдет на «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
Запланировано, что матч чемпионата Англии начнется в 17:00.
Егор проведет свой 42-й матч в сезоне, в активе украинца один гол и две результативные передачи за «Брентфорд».
В турнирной таблице «Брентфорд» занимает восьмое место, которое выводит в Лигу конференций (51 балл). «Кристлл Пэлас» идет 15-м, имея 44 очка.
Стартовые составы команд на матч «Брентфорд» – «Кристал Пэлас»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии
Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу