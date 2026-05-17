Матч за еврокубки. Брентфорд объявил состав, Ярмолюк выйдет в основе?

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в стартовый состав «Брентфорда» на матч 37-го тура АПЛ.

Соперником «шмелей» станет «Кристал Пэлас». Поединок пройдет на «Brentford Community Stadium» в Лондоне.

Запланировано, что матч чемпионата Англии начнется в 17:00.

Егор проведет свой 42-й матч в сезоне, в активе украинца один гол и две результативные передачи за «Брентфорд».

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает восьмое место, которое выводит в Лигу конференций (51 балл). «Кристлл Пэлас» идет 15-м, имея 44 очка.

