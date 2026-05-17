17 мая 2026, 15:14 | Обновлено 17 мая 2026, 15:18
Сикан стал пятым украинцем, отмечавшимся ассистом в матчах за Андерлехт

Вспомним всех украинских футболистов, имеющих в своем активе результативные передачи за брюссельцев

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий Андерлехта Даниил Сикан отметился дебютной результативной передачей за клуб.

Произошло это в матче чемпионата Бельгии против Мехелена.

Сикан стал 5-м украинцем, имеющим в своем активе по крайней мере один ассист за Андерлехт во всех турнирах.

Ранее результативными передачами были Олег Ящук (18), Александр Яковенко (6), Евгений Макаренко (2) и Богдан Михайличенко (2).

Ассисты украинцев за Андерлехт во всех турнирах

  • 18 – Олег Ящук (15 – чемпионат Бельгии, 1 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА)
  • 6 – Александр Яковенко (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА)
  • 2 – Евгений Макаренко (2 – чемпионат Бельгии)
  • 2 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии, 1 – Кубок Бельгии)
  • 1 – Даниил Сикан (1 – чемпионат Бельгии)
