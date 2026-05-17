Сикан стал пятым украинцем, отмечавшимся ассистом в матчах за Андерлехт
Вспомним всех украинских футболистов, имеющих в своем активе результативные передачи за брюссельцев
25-летний нападающий Андерлехта Даниил Сикан отметился дебютной результативной передачей за клуб.
Произошло это в матче чемпионата Бельгии против Мехелена.
Сикан стал 5-м украинцем, имеющим в своем активе по крайней мере один ассист за Андерлехт во всех турнирах.
Ранее результативными передачами были Олег Ящук (18), Александр Яковенко (6), Евгений Макаренко (2) и Богдан Михайличенко (2).
Ассисты украинцев за Андерлехт во всех турнирах
- 18 – Олег Ящук (15 – чемпионат Бельгии, 1 – Кубок Бельгии, 1 – Суперкубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА)
- 6 – Александр Яковенко (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Бельгии, 1 – Кубок УЕФА)
- 2 – Евгений Макаренко (2 – чемпионат Бельгии)
- 2 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии, 1 – Кубок Бельгии)
- 1 – Даниил Сикан (1 – чемпионат Бельгии)
Kv Mechelen took the lead, but Saliba equalised just a minute later. A great assist by Sikan. 1-1 💜✨️ pic.twitter.com/FmMeyEwHEZ— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) May 17, 2026
