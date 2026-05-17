У кого 7.6? Стала известна оценка Малиновского за матч против Милана

В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле весь поединок и не отличился результативными действиями.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 6.4 балла из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «Дженоа».

Лучшим игроком матча стал нападающий «Милана» Кристоффера Нкунку – он забил гол и получил оценку 7.6.

Оценки игроков за матч Дженоа – Милан: