Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 7.6? Стала известна оценка Малиновского за матч против Милана
Италия
17 мая 2026, 21:27 | Обновлено 17 мая 2026, 21:28
136
0

У кого 7.6? Стала известна оценка Малиновского за матч против Милана

Руслан провел на поле весь поединок

17 мая 2026, 21:27 | Обновлено 17 мая 2026, 21:28
136
0
У кого 7.6? Стала известна оценка Малиновского за матч против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 37-го тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась победой гостевой команды со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле весь поединок и не отличился результативными действиями.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 6.4 балла из 10 возможных, что стало средней оценкой в составе «Дженоа».

Лучшим игроком матча стал нападающий «Милана» Кристоффера Нкунку – он забил гол и получил оценку 7.6.

Оценки игроков за матч Дженоа – Милан:

По теме:
Провал Миколенко. Известна оценка украинца за проигранный матч Эвертона
Аталанта проиграла, но стала последним участником еврокубков от Италии
Тренер Интера вынес урок: «Рано радоваться после 14 побед в 15 матчах»
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский WhoScored Милан оценки Дженоа - Милан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб победой над чемпионом вывел Нефтчи в еврокубки
Футбол | 17 мая 2026, 20:02 1
Вернидуб победой над чемпионом вывел Нефтчи в еврокубки
Вернидуб победой над чемпионом вывел Нефтчи в еврокубки

«Нефтчи» был сильнее чемпионов в воскресенье

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16 мая 2026, 23:31 11
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме

16 мая Элина переиграла Коко Гауфф в финале турнира WTA 1000 в столице Италии

Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Футбол | 17.05.2026, 19:15
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Жирона будет скучной, а Реал – без очков. Прогнозы на 37 тур Ла Лиги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17.05.2026, 08:14
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Бокс | 17.05.2026, 09:34
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 18
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 181
Теннис
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем