  4. Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
17 мая 2026, 13:25 | Обновлено 17 мая 2026, 13:28
Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге

Александра в двух сетах одолела представительницу Казахстана в финале квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 77) за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Страсбург. Квалификация

Юлия Путинцева (Казахстан) – Александра Олейникова (Украина) [6] – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц. На старте отбора Александра одолела Ксению Ефремову.

Оппонентка Олейниковой в 1/16 финала определится позже. Из вариантов: Людмила Самсонова, Александра Эала, Магдалена Френх и Жаклин Кристиан.

Александра во второй раз в карьере выступит в основе соревнований категории WTA 500 в Чарльстоне. В апреле Олейникова проиграла стартовый матч на пятисотнике в Чарльстоне, уступив Полине Кудерметовой.

Після римського фіналу під такий бадмінтон хотілось спати...) 
Але, головне, що перемогу здобула. І відносно швидко, тож сил приберегла 
Молодець!Путька шаленила,бесілася била ракеткою себе по стегнам й по корту,кидала її,матюкала тренера і в кінці демонстративно поаплодувала йому,нікчема.Бажаю Сашурі нових перемог в основі Страсбура!
Сашуня головна зірочка і красунечка дня♥️🇺🇦
Так цю хамовиту недоказашку👊
Молодец.Путятишна крепенькая кобылка и не так давно была на хорошем  уровне
