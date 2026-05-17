Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге
Александра в двух сетах одолела представительницу Казахстана в финале квалификации
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 77) за 1 час и 41 минуту.
WTA 500 Страсбург. Квалификация
Юлия Путинцева (Казахстан) – Александра Олейникова (Украина) [6] – 4:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц. На старте отбора Александра одолела Ксению Ефремову.
Оппонентка Олейниковой в 1/16 финала определится позже. Из вариантов: Людмила Самсонова, Александра Эала, Магдалена Френх и Жаклин Кристиан.
Александра во второй раз в карьере выступит в основе соревнований категории WTA 500 в Чарльстоне. В апреле Олейникова проиграла стартовый матч на пятисотнике в Чарльстоне, уступив Полине Кудерметовой.
Але, головне, що перемогу здобула. І відносно швидко, тож сил приберегла
Так цю хамовиту недоказашку👊