Олейникова выбила Путинцеву и вышла в основную сетку WTA 500 в Страсбурге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) пробилась в основную сетку грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 77) за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Страсбург. Квалификация

Юлия Путинцева (Казахстан) – Александра Олейникова (Украина) [6] – 4:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц. На старте отбора Александра одолела Ксению Ефремову.

Оппонентка Олейниковой в 1/16 финала определится позже. Из вариантов: Людмила Самсонова, Александра Эала, Магдалена Френх и Жаклин Кристиан.

Александра во второй раз в карьере выступит в основе соревнований категории WTA 500 в Чарльстоне. В апреле Олейникова проиграла стартовый матч на пятисотнике в Чарльстоне, уступив Полине Кудерметовой.