Стало известно, сможет ли Эпицентр в 30-м туре сыграть на родном стадионе

Как стало известно Sport.ua, надежды футболистов «Эпицентра» на то, что они в заключительном 30 туре УПЛ смогут принять «Полтаву» в Каменце-Подольском, не сбылись.

По имеющейся информации с установкой осветительных башен на местном стадионе имени Григория Тонкочеева, возникла задержка и завершение работ запланировано на середину июня.

Вот почему возвращение домой подолянам пришлось перенести уже на новый сезон, а календарный поединок с «Полтавой» пройдет 23 мая на «Арене Левый Берег» в Киевской области.

В настоящее время подопечные Сергея Нагорняка набрали 31 очко и занимают 11 место в чемпионате.

