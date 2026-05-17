Стало известно, сможет ли Эпицентр в 30-м туре сыграть на родном стадионе
Команда рассчитывала вернуться в Каменец-Подольский
Как стало известно Sport.ua, надежды футболистов «Эпицентра» на то, что они в заключительном 30 туре УПЛ смогут принять «Полтаву» в Каменце-Подольском, не сбылись.
По имеющейся информации с установкой осветительных башен на местном стадионе имени Григория Тонкочеева, возникла задержка и завершение работ запланировано на середину июня.
Вот почему возвращение домой подолянам пришлось перенести уже на новый сезон, а календарный поединок с «Полтавой» пройдет 23 мая на «Арене Левый Берег» в Киевской области.
В настоящее время подопечные Сергея Нагорняка набрали 31 очко и занимают 11 место в чемпионате.
Ранее вратарь «Эпицентра» рассказал о ничьей с «Металлистом 1925».
