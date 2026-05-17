Начало матча между Кривбассом и Шахтером отложено из-за воздушной тревоги

Начало поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Шахтером» отложено из-за воздушной тревоги в городе Кривой Рог.

Матч должен принять стадион «Горняк». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Шахтер» с 69 очками идет первым в турнирной таблице, команда Арды Турана уже завоевала титул чемпиона. «Кривбасс» с 47 пунктами – шестой.