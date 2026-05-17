Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Оболонь

17 мая «Колос» (Ковалевка) сыграет против «Оболони» (Киев) в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения матча станет стадион «Колос» в Ковалевке.

Главным судьей назначен Дмитрий Панчишин. Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Колос» занимает седьмое место (46 очков), «Оболонь» – 12-е (28 баллов).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

