КАМЕНСКИЙ: «Когда выхожу на поле, то, конечно, немного волнуюсь»

Украинский полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский дал комментарий накануне матча 29-го тура чемпионата Украины с донецким «Шатером»:

– Для молодого футболиста такие матчи – это особый момент?

– Это, конечно, важный матч для молодого игрока против команды из топ-3 УПЛ. Мотивация – проявить себя на поле; проверить свои возможности против таких соперников. В этом и заключается моя мотивация.

– Насколько помогают опытные партнеры в подготовке к таким матчам?

– Когда выхожу на поле, то, конечно, немного волнуюсь. Да, ребята помогают, больше подсказывают: Мендоса, Парако, Араухо, Задерака.

– Что для нашей команды важнее всего в этой игре – характер, дисциплина или эмоции?

– Это начать матч с простых действий на поле, чтобы обрести уверенность. Дальше уже было легче. На поле это очень важно — дисциплина, чтобы не было хаоса, чтобы каждый делал правильные действия. Я считаю, это залог успеха. Ждем всех болельщиков на стадионе в воскресенье. Мы всегда очень рады вашей поддержке.