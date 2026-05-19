Футболиста Динамо не проинформировали о ситуации с Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» Максим Коробов высказался об Андрее Ярмоленко и его рекорде, который он может побить в матче последнего тура чемпионата Украины против «Кудровки».

– Андрей Ярмоленко забил очередной гол и сделал еще один шаг к историческому рекорду чемпионата Украины. Готовит ли команда для него какой-то подарок в случае установления этого рекорда?

– Если честно, я не знаю. Возможно, старшие ребята что-то готовят, но меня пока не информировали. Конечно, все в команде хотят, чтобы Андрей Николаевич достиг этого и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.