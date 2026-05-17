ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике

Таирис Дос Сантос успел спасти свою девушку Колин

Getty Images/Global Images Ukraine. Таирис Дос Сантос и его девушка Колин

19-летний футболист «Меца» Таирис Дос Сантос впервые появился на публике после смертельного пожара в швейцарском ночном клубе Le Constellation, где он получил ожоги 30% тела, спасая свою девушку Колин.

Трагедия произошла на курорте Кран-Монтана. В результате пожара погибли минимум 41 человек, более 100 пострадали. По словам свидетелей, огонь начался после того, как официантка размахивала бенгальским огнем в зале, а пламя мгновенно охватило деревянное помещение клуба.

Во время церемонии UNFP Awards в Париже Дос Сантос и Колин впервые появились вместе на публике и показали шрамы от ожогов на руках. Зал встретил пару аплодисментами.

Из больницы футболист рассказал Paris Match, что сразу побежал за девушкой, когда начался пожар:

«Все произошло очень быстро. Я нашел Колин, и мы побежали наверх».

Агент игрока сообщил, что футболист проходит лечение в специализированном центре ожогов в Штутгарте. Несмотря на тяжелое состояние и сильную боль, состояние его легких значительно улучшилось.

Недавно Дос Сантос подписал свой первый профессиональный контракт с «Мецем».

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
