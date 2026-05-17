ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?
Слухи связывают Леандро Троссарда с Энн Хэтэуэй
Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард оказался в центре неожиданных слухов в соцсетях.
Испанский аккаунт Motivaciones Fútbol сообщил, что после новостей о возможном разводе бельгийца с женой бельгийца заметили в ночном клубе в компании голливудской актрисы Энн Хэтэуэй.
По информации источника, Троссард праздновал победу над «Вест Хэмом» и якобы покидал клуб вместе с Хэтэуэй.
Также отмечается, что несколько лет назад актриса называла Троссарда своим любимым футболистом и даже повторяла его празднование голов.
В соцсетях эта история уже стала вирусной и активно обсуждается фанатами футбола и кино. Официального подтверждения информации на данный момент нет.
😳 Luego de que se anunciara la separación de Leandro Trossard de su esposa, desde Inglaterra 🏴 han reportado que al futbolista se lo vio en una discoteca con Anne Hathaway.— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) May 14, 2026
Trossard, para celebrar la victoria del West Ham, fue a un club nocturno y fue observado a la salida con… pic.twitter.com/e9z4XINccq
