Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Левого Берега: «Мы сохраняем шансы на выход в УПЛ напрямую»
Украина. Первая лига
16 мая 2026, 23:50 |
95
0

Защитник Левого Берега: «Мы сохраняем шансы на выход в УПЛ напрямую»

Олег Соколов прокомментировал ничейный результат в игре с «Черноморцем»

16 мая 2026, 23:50 |
95
0
Защитник Левого Берега: «Мы сохраняем шансы на выход в УПЛ напрямую»
ФК Левый Берег. Олег Соколов

В матче 28-го тура Первой лиги «Левый Берег» расписал ничью с «Черноморцем» (0:0).

Защитник «Левого Берега» Олег Соколов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный результат игры с «моряками», а также рассказал о шансах «аистов» относительно выхода в УПЛ.

– Очень хорошая игра получилась, но нас подвела реализация. Однако мы до сих пор сохраняем шансы на попадание в Премьер-Лигу напрямую, поэтому для нас ничейный результат – это не критично.

– Раньше вы играли за юношескую и молодежную команды «Черноморца», но за основную команду дебютировать так и не получилось. Имела ли для вас встреча с «моряками» какую-то принципиальность, или это была обычная игра?
– Да нет, я уже играл против «Черноморца». Мы настраивались на этот матч как на обычную игру. Конечно, хотелось победить, ведь каждый поединок мы играем только на победу, но сегодня поделили очки.

– Чего, по вашему мнению, не хватило «Левому Берегу» для того, чтобы взять три зачетных балла?
– Надо отдать должное «Черноморцу», ведь их игроки качественно отыграли в обороне и не пропустили, однако мы создали больше моментов, но не удалось забить.

По теме:
Битва за УПЛ. Черноморец устоял в противостоянии с Левым Берегом
Колос в новом сезоне усилится защитником Ингульца
Агробизнес – Виктория – 1:0. Тяжелая победа. Видео гола и обзор матча
Левый Берег Киев Первая лига Украины Черноморец Одесса Левый Берег - Черноморец Олег Соколов
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Футбол | 16 мая 2026, 18:59 14
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»

Вратарь готовится к финалу Кубка Украины

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 16.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Кривбасс готовится остаться без лидеров
Футбол | 16.05.2026, 21:30
Кривбасс готовится остаться без лидеров
Кривбасс готовится остаться без лидеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем