Защитник Левого Берега: «Мы сохраняем шансы на выход в УПЛ напрямую»

В матче 28-го тура Первой лиги «Левый Берег» расписал ничью с «Черноморцем» (0:0).

Защитник «Левого Берега» Олег Соколов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный результат игры с «моряками», а также рассказал о шансах «аистов» относительно выхода в УПЛ.

– Очень хорошая игра получилась, но нас подвела реализация. Однако мы до сих пор сохраняем шансы на попадание в Премьер-Лигу напрямую, поэтому для нас ничейный результат – это не критично.

– Раньше вы играли за юношескую и молодежную команды «Черноморца», но за основную команду дебютировать так и не получилось. Имела ли для вас встреча с «моряками» какую-то принципиальность, или это была обычная игра?

– Да нет, я уже играл против «Черноморца». Мы настраивались на этот матч как на обычную игру. Конечно, хотелось победить, ведь каждый поединок мы играем только на победу, но сегодня поделили очки.

– Чего, по вашему мнению, не хватило «Левому Берегу» для того, чтобы взять три зачетных балла?

– Надо отдать должное «Черноморцу», ведь их игроки качественно отыграли в обороне и не пропустили, однако мы создали больше моментов, но не удалось забить.