  4. Роналду объявил бойкот, проиграв в финале азиатской ЛЧ
16 мая 2026, 23:35
Роналду объявил бойкот, проиграв в финале азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду пошел против правил после очередного фиаско в Азии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду четвертый год играет в «Аль-Насре», но никак не может завоевать хоть какой-то титул в аравийском клубе. В субботу была 14-я попытка, но команда звездного игрока проиграла финал азиатской Лиги чемпионов – 2 скромной «Гамбе» из Японии (0:1).

На церемонию награждения Роналду не пришел, не захотев получать серебряную медаль. У звезды мирового масштаба еще есть шанс на трофей в этом сезоне – «Аль-Наср» бьется за чемпионский титул в Саудовской Аравии.

В последний раз Роналду поднимал трофей над головой аж пять лет назад, выиграв с «Ювентусом» Кубок Италии.

Руслан Полищук
Ну та це в його стилі, друге місце завжди бʼє по внутрішньому его
Образився, бідненький  Клоун))
