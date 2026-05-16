Роналду объявил бойкот, проиграв в финале азиатской ЛЧ
Криштиану Роналду пошел против правил после очередного фиаско в Азии
Португальский форвард Криштиану Роналду четвертый год играет в «Аль-Насре», но никак не может завоевать хоть какой-то титул в аравийском клубе. В субботу была 14-я попытка, но команда звездного игрока проиграла финал азиатской Лиги чемпионов – 2 скромной «Гамбе» из Японии (0:1).
На церемонию награждения Роналду не пришел, не захотев получать серебряную медаль. У звезды мирового масштаба еще есть шанс на трофей в этом сезоне – «Аль-Наср» бьется за чемпионский титул в Саудовской Аравии.
В последний раз Роналду поднимал трофей над головой аж пять лет назад, выиграв с «Ювентусом» Кубок Италии.
🚨🚨| BREAKING: Cristiano Ronaldo DID NOT join the squad to collect his silver medal. 🥈 ❌ pic.twitter.com/BACqegQDCV— CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026
