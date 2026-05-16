Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом
«Фатих» Карагюмрюк ушел с поднятой головой
16 мая состоялись три матча заключительного 34-го тура чемпионата Турции.
«Фатих» Карагюмрюк, потерявший шансы остаться в лиге, на прощание одержал победу над «Аланьяспором» (2:1).
«Истанбул Башакшехир» благодаря голу Эльдора Шомуродова обыграл на выезде «Газиантеп» – 2:1.
Третий матч завершился разгромом: «Гезтепе» в гостях потерпел поражение от «Самсунспора» (0:3).
Чемпионат Турции. 34-й тур, 16 мая
«Фатих» Карагюмрюк – «Аланьяспор» – 2:1
Голы: Ларссон, 48, 72 (пен.) – Элиа, 32
«Газиантеп» – «Истанбул Башакшехир» – 1:2
Голы: Лунгои, 59 – Зельке, 6, Шомуродов, 22 (пен.)
«Самсунспор» – «Гезтепе» – 3:0
Голы: Кулибали, 36, Тавшан, 85, Мариус, 89
Удаление: Хелитон, 81
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|33
|24
|5
|4
|77 - 29
|17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор
|77
|2
|Фенербахче
|33
|21
|10
|2
|74 - 34
|17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче
|73
|3
|Трабзонспор
|33
|20
|9
|4
|61 - 36
|17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
|69
|4
|Бешикташ
|34
|17
|9
|8
|59 - 40
|15.05.26 Ризеспор 2:2 Бешикташ09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ
|60
|5
|Истанбул Башакшехир
|34
|16
|9
|9
|58 - 35
|16.05.26 Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир
|57
|6
|Гёзтепе
|34
|14
|13
|7
|42 - 32
|16.05.26 Самсунспор 3:0 Гёзтепе09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе
|55
|7
|Самсунспор
|34
|13
|12
|9
|46 - 45
|16.05.26 Самсунспор 3:0 Гёзтепе09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ
|51
|8
|Ризеспор
|34
|10
|11
|13
|46 - 52
|15.05.26 Ризеспор 2:2 Бешикташ09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор
|41
|9
|Коньяспор
|33
|10
|10
|13
|42 - 48
|17.05.26 17:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк
|40
|10
|Коджаелиспор
|33
|9
|10
|14
|26 - 37
|17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор
|37
|11
|Аланьяспор
|34
|7
|16
|11
|41 - 41
|16.05.26 Карагюмрюк 2:1 Аланьяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор
|37
|12
|Газиантеп
|34
|9
|10
|15
|43 - 58
|16.05.26 Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор
|37
|13
|Эюпспор
|33
|8
|8
|17
|30 - 45
|17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор
|32
|14
|Касымпаша
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша
|32
|15
|Генчлербирлиги
|33
|8
|7
|18
|33 - 47
|17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги
|31
|16
|Карагюмрюк
|34
|8
|6
|20
|31 - 54
|16.05.26 Карагюмрюк 2:1 Аланьяспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор
|30
|17
|Антальяспор
|33
|7
|8
|18
|32 - 55
|17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор
|29
|18
|Кайсериспор
|33
|5
|12
|16
|25 - 61
|17.05.26 17:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче
|27
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» не могут убедить «Фламенго» отпустить Райана Роберту
Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву