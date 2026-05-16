  4. Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом
Чемпионат Турции
Самсунспор
16.05.2026 20:00 – FT 3 : 0
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
16 мая 2026, 23:10 | Обновлено 16 мая 2026, 23:13
Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом

«Фатих» Карагюмрюк ушел с поднятой головой

Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая состоялись три матча заключительного 34-го тура чемпионата Турции.

«Фатих» Карагюмрюк, потерявший шансы остаться в лиге, на прощание одержал победу над «Аланьяспором» (2:1).

«Истанбул Башакшехир» благодаря голу Эльдора Шомуродова обыграл на выезде «Газиантеп» – 2:1.

Третий матч завершился разгромом: «Гезтепе» в гостях потерпел поражение от «Самсунспора» (0:3).

Чемпионат Турции. 34-й тур, 16 мая

«Фатих» Карагюмрюк – «Аланьяспор» – 2:1

Голы: Ларссон, 48, 72 (пен.) – Элиа, 32

«Газиантеп» – «Истанбул Башакшехир» – 1:2

Голы: Лунгои, 59 – Зельке, 6, Шомуродов, 22 (пен.)

«Самсунспор» – «Гезтепе» – 3:0

Голы: Кулибали, 36, Тавшан, 85, Мариус, 89

Удаление: Хелитон, 81

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 33 24 5 4 77 - 29 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 77
2 Фенербахче 33 21 10 2 74 - 34 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 73
3 Трабзонспор 33 20 9 4 61 - 36 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор 69
4 Бешикташ 34 17 9 8 59 - 40 15.05.26 Ризеспор 2:2 Бешикташ09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ 60
5 Истанбул Башакшехир 34 16 9 9 58 - 35 16.05.26 Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир 57
6 Гёзтепе 34 14 13 7 42 - 32 16.05.26 Самсунспор 3:0 Гёзтепе09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе 55
7 Самсунспор 34 13 12 9 46 - 45 16.05.26 Самсунспор 3:0 Гёзтепе09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ 51
8 Ризеспор 34 10 11 13 46 - 52 15.05.26 Ризеспор 2:2 Бешикташ09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор 41
9 Коньяспор 33 10 10 13 42 - 48 17.05.26 17:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк 40
10 Коджаелиспор 33 9 10 14 26 - 37 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 37
11 Аланьяспор 34 7 16 11 41 - 41 16.05.26 Карагюмрюк 2:1 Аланьяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор 37
12 Газиантеп 34 9 10 15 43 - 58 16.05.26 Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор 37
13 Эюпспор 33 8 8 17 30 - 45 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор 32
14 Касымпаша 33 7 11 15 32 - 49 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша 32
15 Генчлербирлиги 33 8 7 18 33 - 47 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги 31
16 Карагюмрюк 34 8 6 20 31 - 54 16.05.26 Карагюмрюк 2:1 Аланьяспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор 30
17 Антальяспор 33 7 8 18 32 - 55 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор 29
18 Кайсериспор 33 5 12 16 25 - 61 17.05.26 17:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 27
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Муандилмаджи (Самсунспор), асcист Элаис Тавшан.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Элаис Тавшан (Самсунспор), асcист Мариус Муандилмаджи.
81’
Элитон (Гёзтепе) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Тангуй Кулибали (Самсунспор), асcист Мариус Муандилмаджи.
Андрей Витренко
