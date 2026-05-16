  4. Нападающий Кривбасса ПАРАКО: «Надеемся одержать победу над Шахтером»
16 мая 2026, 20:53
Карлос настроен продлить победную серию команды

ФК Кривбас. Карлос Парако

22-летний венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в 29-м туре УПЛ.

«Это будет захватывающий матч. Честно говоря, играть против таких соперников всегда эмоционально. Мы надеемся одержать победу и насладиться классной атмосферой. Всегда очень важно в подобных поединках показать свои лучшие качества, продемонстрировать все хорошее, что мы приобрели в этом сезоне. Честно говоря, наша команда очень сплоченная и настроена по-боевому. Мы уже выиграли несколько матчей подряд и мотивированы продолжить эту победную серию», – сказал он.

Нападающий признался, что сейчас сосредоточен на том, чтобы помочь команде своими голами и голевыми передачами. На счету венесуэльца восемь забитых мячей и две результативные передачи в 28 матчах за «Кривбасс» в текущем сезоне.

Поединок криворожцев с «Шахтером» состоится в воскресенье, 17 мая. Начало матча – в 13:00.

Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
