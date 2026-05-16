Грандиозный камбэк. Нойер поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил вернуть Мануэля Нойера в национальную команду в качестве первого номера.

Как сообщают немецкие СМИ, если не произойдет ничего чрезвычайного и если замена в матче против «Кельна» (травма икроножной мышцы) не будет иметь серьезных последствий, 40-летний Нойер вернется в состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира.

Нойер, Нагельсманн и Руди Феллер достигли договоренности после очень продуктивных переговоров и встреч в последние недели.

Нойер завершил выступления за национальную сборную 21 августа 2024 года – теперь состоится его возвращение.

Окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира будет объявлен 21 мая.

