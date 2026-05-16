Грандиозный камбэк. Нойер поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Германии
Нагельсман решил снова доверить Мануэлю роль первого номера
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил вернуть Мануэля Нойера в национальную команду в качестве первого номера.
Как сообщают немецкие СМИ, если не произойдет ничего чрезвычайного и если замена в матче против «Кельна» (травма икроножной мышцы) не будет иметь серьезных последствий, 40-летний Нойер вернется в состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира.
Нойер, Нагельсманн и Руди Феллер достигли договоренности после очень продуктивных переговоров и встреч в последние недели.
Нойер завершил выступления за национальную сборную 21 августа 2024 года – теперь состоится его возвращение.
Окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира будет объявлен 21 мая.
Ранее Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
