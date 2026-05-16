СЕМЕНЬО: Никогда не боролся за трофеи такого уровня, поэтому все в новинку

Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо стал автором единственного гола в финале Кубка Англии с «Челси» (1:0). После игры герой поединка дал комментарий.

«Это случалось пару раз на тренировках – сегодня всё прошло идеально. Честно говоря, всё произошло очень быстро. Это пришло ко мне мгновенно, и мне пришлось импровизировать как можно быстрее.

Я никогда раньше не боролся за трофеи такого уровня, поэтому для меня все в новинку. Надеюсь, мы сможем довести дело до конца. Это хороший результат, не буду врать. В детстве я всегда мечтал играть за лучшие команды – мне потребовалось много времени, чтобы этого добиться, но я благодарен.

Первое, что Пеп Гвардиола сказал мне, когда я пришел, было: «Не меняй свою игру». Он знает, что мы любим контролировать игру, но он все еще хочет, чтобы я оставался собой, чтобы я всё еще создавал немного хаоса. Я не думаю, что сегодня вечером будут какие-то большие празднования, мы готовимся ко вторнику», – заявил Семеньо.

26-летний вингер забил 20-й гол за «Сити» в 46 матчах сезона.