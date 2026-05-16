16 мая 2026, 19:58 | Обновлено 16 мая 2026, 19:59
Кейн, Диас и Олисе суммарно забили 106 голов за Баварию в сезоне 2025/26

В XXI веке в топ-5 лигах 100+ голов раньше забивали только трио из Барселоны и Реала

Трио атакующих игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили 106 голов в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Из всех команд топ-5 европейских чемпионатов подобное достижение в ХХІ веке покорялось только трио из Барселоны и Реала во время выступлений за эти клубы Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Вспомним все случаи, когда 3 игрока команд топ-5 лиг суммарно забивали 100+ голов в одном сезоне во всех турнирах.

Команды топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке, в составе которых три игрока в одном сезоне суммарно забили 100+ голов во всех турнирах

  • 131 – Барселона (2015/16): Луис Суарес (59), Лионель Месси (41), Неймар (31)
  • 122 – Барселона (2014/15): Лионель Месси (58), Неймар (39), Луис Суарес (25)
  • 118 – Реал (2011/12): Криштиану Роналду (60), Карим Бензема (32), Гонсало Игуаин (26)
  • 111 – Барселона (2016/17): Лионель Месси (54), Луис Суарес (37), Неймар (20)
  • 106 – Бавария (2025/26): Гарри Кейн (58), Луис Диас (26), Майкл Олисе (22)
  • 103 – Барселона (2011/12): Лионель Месси (73), Алексис Санчес (15), Сеск Фабрегас (15)
  • 100 – Барселона (2008/09): Лионель Месси (38), Самуэль Это'о (36), Тьерри Анри (26)
  • 100 – Реал (2014/15): Криштиану Роналду (61), Карим Бензема (22), Гарет Бэйл (17)
