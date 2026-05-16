Кристиан МБА: «Без Итодо у нас не все получается»
Кристиан Мба отметил роль партнера по линии атаки, Петера Итодо
Форвард «Металлиста 1925» Кристиан Мба эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопрос по матчу с «Эпицентром» (1:1).
– Насколько сложной получилась игра с «Эпицентром»?
– Знаете, была очень сложная игра, не все получалось так, как мы хотели. Но имеем то, что имеем.
– Как оцените свое выступление сегодня в первом тайме?
– Я пытался показать свой лучший футбол. Но точно проявлю себя лучше в следующих матчах.
– Как «Металлисту» сегодня игралось без Итодо?
– Это супербомбардир команды, мы нуждаемся в нем. Без него не все получается. Но надеюсь, в следующей игре с ним мы победим.
– Чего вам не хватило для того, чтобы прервать серию без побед?
– Как я говорил, это футбол. Мы вышли побеждать. Но невезение – часть игры. Мы продолжим усердно работать и готовиться к следующему матчу.
– Шесть матчей без победного результата. В последнем туре порадуете болельщиков тремя очками?
– Концовка сезона очень сложная, но мы будем работать и постараемся сделать все от нас зависящее.
