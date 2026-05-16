Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан МБА: «Без Итодо у нас не все получается»
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 18:16 |
226
0

Кристиан МБА: «Без Итодо у нас не все получается»

Кристиан Мба отметил роль партнера по линии атаки, Петера Итодо

16 мая 2026, 18:16 |
226
0
Кристиан МБА: «Без Итодо у нас не все получается»
ФК Металлист 1925. Кристиан Мба

Форвард «Металлиста 1925» Кристиан Мба эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопрос по матчу с «Эпицентром» (1:1).

– Насколько сложной получилась игра с «Эпицентром»?

– Знаете, была очень сложная игра, не все получалось так, как мы хотели. Но имеем то, что имеем.

– Как оцените свое выступление сегодня в первом тайме?

– Я пытался показать свой лучший футбол. Но точно проявлю себя лучше в следующих матчах.

– Как «Металлисту» сегодня игралось без Итодо?

– Это супербомбардир команды, мы нуждаемся в нем. Без него не все получается. Но надеюсь, в следующей игре с ним мы победим.

– Чего вам не хватило для того, чтобы прервать серию без побед?

– Как я говорил, это футбол. Мы вышли побеждать. Но невезение – часть игры. Мы продолжим усердно работать и готовиться к следующему матчу.

– Шесть матчей без победного результата. В последнем туре порадуете болельщиков тремя очками?

– Концовка сезона очень сложная, но мы будем работать и постараемся сделать все от нас зависящее.

По теме:
Битва за УПЛ. Черноморец устоял в противостоянии с Левым Берегом
Тренер Полтавы: «Хочу сказать слова благодарности нашим игрокам»
КЛИМЕЦ: «Заставлял ребят бежать и добывать даже не одно, а три очка»
Кристиан Мба чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 - Эпицентр Питер Итодо
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Игроки Галатасарая были в секунде от гибели
Футбол | 16.05.2026, 19:08
ВИДЕО. Игроки Галатасарая были в секунде от гибели
ВИДЕО. Игроки Галатасарая были в секунде от гибели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
14.05.2026, 21:19
Бокс
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 4
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем