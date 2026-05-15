Форвард Металлиста 1925 года признал проблему: «Но это неправильно»

Нападающий «Металлиста 1925» Кристиан Мба поделился мыслями по поводу игры с «Эпицентром» и вспомнил матч первого круга.

– Впереди матч против «Эпицентра». Какие главные ожидания от этой игры?

– Мы едем только за победой. Нам нужно вернуть психологию победителей. Сейчас мы недовольны происходящим, но на матч против «Эпицентра» едем только с одной целью – выиграть.

– У команды сейчас серия без побед. Как вы себя чувствуете сейчас психологически?

– Думаю, многие из нас эмоционально истощены. Но мы профессионалы, поэтому должны пройти через это и вернуться к своей лучшей форме.

– Что нужно изменить, чтобы наконец-то переломить ситуацию?

– Думаю, после поражения в кубковом матче многие потеряли мотивацию. Но это неправильно. Мы должны держать свой дух на высоком уровне и не терять концентрацию, потому что это еще не конец. Впереди еще есть матчи.

– Есть ли сейчас дополнительное напряжение внутри команды из-за последних результатов?

– Нет, нет. Мы остаемся единственной командой, одним коллективом. Все очень много работают, все дисциплинированы и сосредоточены. Конечно, многие недовольны результатами и отсутствием побед, но мы обязательно вернемся сильнее. Я в это верю.

– Чего команде сейчас больше не хватает: реализации, уверенности или стабильности?

– Как я уже сказал, эмоциональное состояние сейчас не самое лучшее. Но я не думаю, что нам чего-то не хватает. У каждого игрока есть свои сильные качества, и в общем-то у нас очень хорошая команда. Все видели, на что мы способны в чемпионате. Такие периоды встречаются с каждой командой, но мы вернемся еще сильнее.