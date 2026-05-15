Форвард Металлиста 1925 года признал проблему: «Но это неправильно»
Кристиан Мба откровенно высказался о мотивации команды
Нападающий «Металлиста 1925» Кристиан Мба поделился мыслями по поводу игры с «Эпицентром» и вспомнил матч первого круга.
– Впереди матч против «Эпицентра». Какие главные ожидания от этой игры?
– Мы едем только за победой. Нам нужно вернуть психологию победителей. Сейчас мы недовольны происходящим, но на матч против «Эпицентра» едем только с одной целью – выиграть.
– У команды сейчас серия без побед. Как вы себя чувствуете сейчас психологически?
– Думаю, многие из нас эмоционально истощены. Но мы профессионалы, поэтому должны пройти через это и вернуться к своей лучшей форме.
– Что нужно изменить, чтобы наконец-то переломить ситуацию?
– Думаю, после поражения в кубковом матче многие потеряли мотивацию. Но это неправильно. Мы должны держать свой дух на высоком уровне и не терять концентрацию, потому что это еще не конец. Впереди еще есть матчи.
– Есть ли сейчас дополнительное напряжение внутри команды из-за последних результатов?
– Нет, нет. Мы остаемся единственной командой, одним коллективом. Все очень много работают, все дисциплинированы и сосредоточены. Конечно, многие недовольны результатами и отсутствием побед, но мы обязательно вернемся сильнее. Я в это верю.
– Чего команде сейчас больше не хватает: реализации, уверенности или стабильности?
– Как я уже сказал, эмоциональное состояние сейчас не самое лучшее. Но я не думаю, что нам чего-то не хватает. У каждого игрока есть свои сильные качества, и в общем-то у нас очень хорошая команда. Все видели, на что мы способны в чемпионате. Такие периоды встречаются с каждой командой, но мы вернемся еще сильнее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах одержала победу над Игой и поборется за трофей с Коко Гауфф
Харьковчане начинают кадровую чистку