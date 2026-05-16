Селтик стал 3-м клубом с 20+ победами в национальном чемпионате

Селтик в 56-й раз в своей истории и в 20-й раз в ХХІ веке стал чемпионом Шотландии.

Лишь две европейские команды ранее выигрывали 20+ чемпионств в своем национальном чемпионате в текущем веке: Линкольн Ред Импс из Гибралтара (23) и Динамо Загреб из Хорватии (20).

Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга входит донецкий Шахтер с 16 победами в чемпионатах Украины.

Команды европейских чемпионатов с наибольшим количеством чемпионств в ХХІ веке

23 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

20 – Селтик (Шотландия)

20 – Динамо Загреб (Хорватия)

19 – Шериф (Молдова)

19 – Бавария (Германия)

19 – Олимпиакос (Греция)

17 – Нью-Сейнтс (Уэльс)

16 – Шахтер (Украина)

15 – Копенгаген (Дания)

15 – Дюделанж (Люксембург)