Селтик стал 3-м клубом с 20+ победами в национальном чемпионате
Вспомним топ-10 европейским командам с наибольшим количеством чемпионств в ХХІ веке
Селтик в 56-й раз в своей истории и в 20-й раз в ХХІ веке стал чемпионом Шотландии.
Лишь две европейские команды ранее выигрывали 20+ чемпионств в своем национальном чемпионате в текущем веке: Линкольн Ред Импс из Гибралтара (23) и Динамо Загреб из Хорватии (20).
Интересным фактом является то, что в топ-10 данного рейтинга входит донецкий Шахтер с 16 победами в чемпионатах Украины.
Команды европейских чемпионатов с наибольшим количеством чемпионств в ХХІ веке
- 23 – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 20 – Селтик (Шотландия)
- 20 – Динамо Загреб (Хорватия)
- 19 – Шериф (Молдова)
- 19 – Бавария (Германия)
- 19 – Олимпиакос (Греция)
- 17 – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- 16 – Шахтер (Украина)
- 15 – Копенгаген (Дания)
- 15 – Дюделанж (Люксембург)
Celtic's dominance of Scottish football continues 💪🍀— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) May 16, 2026
Celtic have now won 20 league titles this century. Lincoln Red Imps are the only European club with more since 2000 🏆 pic.twitter.com/31DruxRKbK
