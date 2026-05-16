  4. Клуб АПЛ решил продлить контракт с тренером
Клуб АПЛ решил продлить контракт с тренером

«Ноттингем Форест» намерен сохранить Витора Перейру

Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра

«Ноттингем Форест» намерен продлить контракт с главным тренером команды Витором Перейрой. Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, английский клуб намерен продемонстрировать португальскому специалисту доверие, потому готовит для него долгосрочный контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место турнирной таблицы чемпионата Англии с 43 баллами, команда сумела избежать вылета из элитного дивизиона. Из Лиги Европы подопечные Перейры вылетели на стадии полуфинала – поражение от «Астон Виллы» с общим счетом 1:4.

Ноттингем Форест Витор Перейра Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дэвид Орнштейн
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
