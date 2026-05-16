Украина. Премьер лига16 мая 2026, 12:21 | Обновлено 16 мая 2026, 12:46
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Шанс для молодого вратаря
В матче чемпионата Украины между Полтавой и Динамо в стартовом составе киевской команды выйдет вратарь Вячеслав Суркис, сын одного из владельцев клуба Григория Суркиса.
Для юного игрока это первое появление в стартовом составе Динамо. Ранее в сезоне Суркис отыграл 9 минут в конце матча с Эпицентром, когда и дебютировал в УПЛ.
Вячеслав является основным игроком и капитаном команды U-19, за которую провел 28 матчей в юношеском чемпионате этого сезона.
Основным вратарем Динамо является Руслан Нещерет.
Комментарии 4
Нарешті це станеться
У Суркіса це вже друга гра в основі!
Так в основном или стартовом составе?
