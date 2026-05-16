Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 12:21 | Обновлено 16 мая 2026, 12:46
739
4

Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо

Шанс для молодого вратаря

16 мая 2026, 12:21 | Обновлено 16 мая 2026, 12:46
739
4 Comments
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

В матче чемпионата Украины между Полтавой и Динамо в стартовом составе киевской команды выйдет вратарь Вячеслав Суркис, сын одного из владельцев клуба Григория Суркиса.

Для юного игрока это первое появление в стартовом составе Динамо. Ранее в сезоне Суркис отыграл 9 минут в конце матча с Эпицентром, когда и дебютировал в УПЛ.

Вячеслав является основным игроком и капитаном команды U-19, за которую провел 28 матчей в юношеском чемпионате этого сезона.

Основным вратарем Динамо является Руслан Нещерет.

По теме:
Ярмоленко догнал Реброва. У легенд Динамо по 123 гола
Полтава – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлист 1925 – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вячеслав Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 мая 2026, 10:30 9
Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С мыслями о кубковом финале

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 23
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16.05.2026, 10:11
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Футбол | 16.05.2026, 12:22
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Конкурент для Пономаренко? В составе Динамо дебютирует забивной форвард
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нарешті це станеться 
Ответить
+2
У Суркіса це вже друга гра в основі!
Ответить
+1
Так в основном или стартовом составе?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 2
Хоккей
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем