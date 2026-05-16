Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо

В матче чемпионата Украины между Полтавой и Динамо в стартовом составе киевской команды выйдет вратарь Вячеслав Суркис, сын одного из владельцев клуба Григория Суркиса.

Для юного игрока это первое появление в стартовом составе Динамо. Ранее в сезоне Суркис отыграл 9 минут в конце матча с Эпицентром, когда и дебютировал в УПЛ.

Вячеслав является основным игроком и капитаном команды U-19, за которую провел 28 матчей в юношеском чемпионате этого сезона.

Основным вратарем Динамо является Руслан Нещерет.