Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира
Бывший тренер мадридского «Реала» достиг соглашения с Федерацией футбола Франции
Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приблизился к тому, чтобы возглавить сборную Франции, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.
Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что легендарный француз достиг принципиальной договоренности с Федерацией футбола о сотрудничестве после чемпионата мира.
Зидан приступит к выполнению своих обязанностей после завершения мундиаля и заменит на этой должности нынешнего наставника Дидье Дешама, который возглавлял сборную с июля 2012 года.
Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который 53-летний специалист покинул в июне 2021-го. С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Соперниками сборной Франции на чемпионате мира станут Сенегал, Ирак и Норвегия. В июне «Les Bleus» проведут две товарищеские игры – против Северной Ирландии и Кот-д’Ивуа́ра.
Zizou #Zidane has an agreement in principle with french football federation to become the new coach of France National Team after the World Cup. #transfers 🇫🇷 https://t.co/CSqMzuFwJq— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2026
