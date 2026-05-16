Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира
Чемпионат мира
16 мая 2026, 13:27 |
234
0

Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира

Бывший тренер мадридского «Реала» достиг соглашения с Федерацией футбола Франции

16 мая 2026, 13:27 |
234
0
Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приблизился к тому, чтобы возглавить сборную Франции, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что легендарный француз достиг принципиальной договоренности с Федерацией футбола о сотрудничестве после чемпионата мира.

Зидан приступит к выполнению своих обязанностей после завершения мундиаля и заменит на этой должности нынешнего наставника Дидье Дешама, который возглавлял сборную с июля 2012 года.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который 53-летний специалист покинул в июне 2021-го. С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Соперниками сборной Франции на чемпионате мира станут Сенегал, Ирак и Норвегия. В июне «Les Bleus» проведут две товарищеские игры – против Северной Ирландии и Кот-д’Ивуа́ра.

По теме:
«Он уникален». В сборную Бельгии вызвали форварда с 64 минутами за сезон
Шок для Шахтера. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный участник чемпионата мира объявил заявку на турнир
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Дидье Дешам Николо Скира
Николай Тытюк Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»
Футбол | 16.05.2026, 13:06
Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»
Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Футбол | 16.05.2026, 08:55
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
Баскетбол | 15.05.2026, 15:57
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 2
Хоккей
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем