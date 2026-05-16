Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приблизился к тому, чтобы возглавить сборную Франции, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что легендарный француз достиг принципиальной договоренности с Федерацией футбола о сотрудничестве после чемпионата мира.

Зидан приступит к выполнению своих обязанностей после завершения мундиаля и заменит на этой должности нынешнего наставника Дидье Дешама, который возглавлял сборную с июля 2012 года.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который 53-летний специалист покинул в июне 2021-го. С королевским клубом француз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Соперниками сборной Франции на чемпионате мира станут Сенегал, Ирак и Норвегия. В июне «Les Bleus» проведут две товарищеские игры – против Северной Ирландии и Кот-д’Ивуа́ра.