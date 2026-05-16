Барселона без рекорда, виновный – Реал. Обзор 36 тура Ла Лиги

Нынешний «Реал» просто не может прожить хотя бы неделю без скандалов. Теперь новый. Из-за комментария Мбаппе после вообще-то победного матча с «Овьедо» (2:0): француз сказал, что тренер считает его лишь четвертым нападающим в команде. Арбелоа сразу опроверг, что когда-то говорил Килиану что-то подобное. А еще отметил, что у него нет проблем ни с одним игроком состава. Ну да, мы видим. А еще Мбаппе освистали собственные трибуны. А еще он сказал, что не смотрит пресс-конференции Арбелоа. Это война. В тот момент сезона, когда уже все потеряно и вроде бы напряжение должно улечься. Однако конфликты кипят. Выходят на новый уровень. Становятся публичными. А вы еще спрашиваете, почему Перес выбирает новым тренером именно Моуриньо: потому что только Жозе сможет утихомирить этих звезд. Только Особенный способен выйти победителем из такого рода перепалок. Поэтому «сбитый летчик», а не какой-то новомодный тактик.

В «Реале» уже живут в ожидании отпуска и нового сезона. Но не все клубы Ла Лиги находятся в таком состоянии. Кто-то до сих пор мотивирован побеждать, а кто-то – даже играть в футбол. Обо всех, кто заинтересован в майских матчах в Испании – в традиционном обзоре тура ниже.

Без рекорда (пока)

Рекорд Ла Лиги по очкам за сезон – 100. Из-за поражения «Алавесу» (0:1) «Барселона» в розыгрыше 25/26 наберет уже максимум 97. Повторения легендарного достижения не будет. Пока что. Потому что невозможно игнорировать то, что именно к этому идет. В первый сезон с Фликом каталонцы финишировали с 88 очками – а теперь имеют на 3 больше за 2 тура до конца. Прогресс ощутим, а Ямаль, Кубарси и Фермин скорее будут прибавлять с каждым новым сезоном, чем наоборот. То есть будет лучше. Будет больше. Особенно с учетом продления контракта с Фликом. Да и чемпионат Испании в последние годы позволяет впечатлять подобным образом: здесь просто мало сильных команд. Возможно, для повторения рекорда уже в этом сезоне «Барселоне» не хватило… сильного «Реала». Ведь трудно набирать очки в историческом темпе, когда в этом нет особой необходимости. Отсутствие конкуренции вредит. Пусть «Реал» возвращается: хотя бы ради рекорда «Барселоны».

Мотивация и Мадрид

Лучший игрок по версии Whoscored в матче «Реала» с «Овьедо» (2:0) – Диас. Один из голов на счету Гарсии. Хороший футбол в исполнении Мастантуоно – и не очень в исполнении Винисиуса. Как будто очевидно: основной состав наелся. Лучшие не находят мотивации на финальные туры. Бездельничают. Конфликтуют друг с другом и с тренером. В то же время запасные и молодежь доказывают: на них можно положиться. Если не всегда, то хотя бы время от времени. Лишнее напоминание о том, что все проблемы «Реала» лежат не в футбольной плоскости. Не из-за плохой тактики Мбаппе дает сомнительные комментарии после игры. Не из-за неправильного расположения игроков в позиционных атаках Вини не демонстрирует желания. Все проблемы – в головах. Последние туры чемпионата выявят футболистов, на которых Жозе сможет положиться в новом сезоне. И чем скорее игроки это поймут, тем лучше. Иначе Мбаппе и Вини действительно будут нападающими №3 и №4.

Бетис в ЛЧ

С одной стороны, легко порадоваться за отдельных людей в команде. Например, за Пеллегрини, который в один из последних своих годов в футболе вернется в ЛЧ. За Антони, который совершит окончательный камбэк в большой футбол. За Эззальзули, который как никто другой в этом составе заслужил играть в ЛЧ. Но… «Бетис» – слишком слабый. В этом сезоне пропускал по 5 мячей от «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». В ЛЕ не одолел «Брагу» даже при преимуществе в 2 мяча по ходу встречи. Этой весной, когда нужно было выигрывать в Примере, имел 7-матчевую серию без побед. Сейчас немного исправился – но даже так победил лишь в 3 из 12 последних матчей чемпионата. Не отпускает впечатление, что «Бетису» очень сильно повезло. Что в Испании в этом сезоне просто не было пятой сильной команды. Что «Атлетико» и «Райо» набрали неожиданно много очков для страны в рейтинге УЕФА, чтобы Испания получила +1 путевку в ЛЧ. Победа над «Эльче» (2:1) – это хорошо, но после нее у нас есть один пассажир в новом сезоне ЛЧ.

Сохранение прописки: миссия невыполнима

«Жирона» не победила в 6 раз подряд, теперь – «Реал Сосьедад» (1:1), который полностью утратил мотивацию… и даже при этом не отдал каталонцам максимальное количество очков. Уже 4 тура подряд «Жирона» не может забить больше одного гола. Хорошая новость: наконец-то после травмы Ваната кто-то имеет больше мяча в 6 турах. Плохая новость: этим кем-то является многолетний Стуани, который в его-то возрасте вот точно не должен спасать команду от вылета. А надо: к матчу этого тура «Жирона» уже скатилась в красную зону. Выползла из нее благодаря ничьей, но преимущество над конкурентами снизу – всего +1 балл. А забивать голы некому. Настолько, что в эти выходные на острие атаки команды появился… Цыганков! От безнадежности. Мичел в панике перебирает варианты, но не находит. Серия неудач продолжается. Не удается побеждать даже менее мотивированных соперников. «Жирона» идет ко дну. И справедливо после провальных трансферов этого сезона. Для спасения уже недостаточно игры в футбол – нужны герои.

Конец серии

Больше не сможем хихикать над «Эспаньолом»: тот наконец победил в чемпионате. Впервые в 2026 году и за 19 последних туров. Одолел «Атлетик» (2:0), а до этого в декабре… также «Атлетик» (2:1)! То есть ждал целый круг любимого соперника, чтобы разобраться с ним снова, – как минимум красиво. Благодаря этому каталонцы избежали зоны вылета, а еще поставили жирную точку на сезоне «Атлетика». На сезоне разочарований: команда из Бильбао не вышла в плей-офф ЛЧ, провалилась в чемпионате, много играла без Уильямса, забивала мало голов, объявила о расставании с тренером. И теперь еще вот эта позорная неудача в игре с главным неудачником последних месяцев. Хуже уже некуда. Терзич получит в свое распоряжение в новом сезоне крайне депрессивную команду, которая потеряла веру в себя. Говорят, Эдин – так себе тактик. Как же удобно, что нынешнему «Атлетику» сейчас эта тактика и не нужна.

О других матчах

«Сельта» проиграла «Леванте» (2:3), и это ее второе домашнее поражение от клуба из зоны вылета за последние 2 месяца. Если вдруг не квалифицируется в еврокубки, то винить в этом сможет только себя. «Осасуна» переиграла «Атлетико», но счета 23:5 по ударам в матче команде не хватило даже для ничьей (1:2) – в межсезонье стоит подтянуть реализацию. Кому точно не нужно подтягивать реализацию, так это «Севилье», которая не набрала и единицы xG на арене «Вильярреала», но все равно огорчила «субмарину» аж трижды (3:2). «Хетафе» в этом сезоне забивает в среднем меньше гола за тур, но ради кризисной «Мальорки» сделал исключение (3:1). Пропускаешь аж 3 от команды Бордаласа – отправляешься в зону вылета за беспомощность. Все честно. Также все по-честному было в матче «Валенсии» и «Райо»: ничья 1:1 более чем справедлива, если за второй тайм команды не нанесли по воротам друг друга ни одного удара в створ. На двоих. Поразительное нежелание побеждать.

Сборная тура

Диас из «Реала» бил, отдавал пасы на удары, обходил соперников на дриблинге, сделал голевую передачу – заслужил место в нашем составе на левом фланге полузащиты. На противоположном фланге сыграет Лопес, но не тот, что из «Барселоны» – из «Валенсии». На его счету единственный гол своей команды. Кстати, спасительный. На острие атаки выпустим Сатриано из «Хетафе» за дубль в ворота «Мальорки». Кстати, на один из голов ему отпасовал правый защитник команды Ньом – 38-летний вечный запасной. Но в этом туре вышел на поле, отдал ассист, помог в обороне, стал одним из самых вовлеченных в розыгрыш мяча футболистов в составе (топ-1 по ключевым пасам, топ-2 по передачам в целом) и оказался в нашей сборной. Поздравляем ветерана! На левом фланге защиты Гомес из «Сосьедада». За голевую передачу и 12 удачных действий в обороне против мотивированной «Жироны».

Место в воротах отдаем Дмитровичу из «Эспаньола». Во-первых, за «сухой» матч. Во-вторых, за 4 сейва. В-третьих, за важную роль в первом за 19 туров победном матче для команды. Убедил? В центре обороны ему будут помогать Салас из «Севильи» и Тенаглиа из «Алавеса». Первый забил один из голов своей команды, а второй результативными действиями не отличался – «просто» сдержал «Барселону», совершив 14 успешных действий в обороне, в частности по 3 отбора и перехвата. Стена. В центре поля у нас будет целая тройка футболистов. Ключевая роль здесь будет у опорного полузащитника Ариаги из «Леванте», который всю жизнь хорошо отбирал мячи у соперников – а здесь оформил гол+пас и принес команде важную победу. Рядом с ним Бланко из «Алавеса», который совершил 4 передачи под удары партнеров в матче с «Барселоной», а все его партнеры вместе взятые – всего 3. Главный плеймейкер. Единственный.

Последний в линии – Гумбау из «Райо». 6 отборов, 3 перехвата, голевая передача – лишь некоторые из ключевых действий футболиста в матче. Если бы не он, команда проиграла бы «Валенсии» без забитых голов и шансов. Тренировать названную 11-ку будет Кике Флорес из «Алавеса». Он подобрал команду по ходу сезона. Научил играть в футбол и забивать голы. А сейчас еще и вытащил из зоны вылета благодаря победе над «Барселоной». Причем справедливой: каталонцы за 90 минут ни разу не пробили в створ. С Флоресом наша команда будет эффективной и сможет побеждать даже лучших.

4-5-1: Дмитрович («Эспаньол») – Гомес («Реал Сосьедад»), Тенаглия («Алавес»), Салас («Севилья»), Ньом («Хетафе») – Диас («Реал Мадрид»), Гумбау («Райо»), Ариага («Леванте»), Бланко («Алавес»), Лопес («Валенсия») – Сатриано («Хетафе»)

Тренер тура – Кике Флорес («Алавес»)

Игрок тура – Кервин Ариага («Леванте»)

Факты тура:

– 174 минуты на забитый гол в сезоне Ла Лиги тратит Гарсия («Реал»). Вини – по 183. Лучше испанца по этому показателю в клубе только Мбаппе – возможно, молодому нужно играть больше;

– 0 побед в 5 турах после финала Кубка Испании одержал «Реал Сосьедад» в чемпионате. До этого имел 7 в 13 матчах. Типичный случай: команда перестала играть;

– 20 туров подряд «Алавес» не мог сыграть на ноль. А теперь сумел. Против «Барселоны». Ради такого праздника стоило подождать;

– 14 побед в 14 матчах до этого тура одержал «Вильярреал» дома в сезоне против клубов с 6 строчки и ниже. А теперь уступил на своей арене «Севилье» (2:3). Последняя этим доказала: достаточно классная, чтобы остаться в Ла Лиге;

– 10 матчей продолжаются серии «Алавеса» и «Мальорки» с забитыми голами в чемпионате. После осечки «Барселоны» они самые длинные в лиге. Обе команды рискуют оказаться в Сегунде по итогам сезона, одна из двух уже в зоне вылета. Потому что забитые голы – это еще не все.

Выступления наших

Цыганков вышел на поле на позиции форварда, чтобы нанести 5 ударов по воротам «Сосьедада», не забить и доказать, что он всё-таки не центральный нападающий. К сожалению для фанатов команды и лично Мичела. Но в целом у Виктора матч получился хорошим: открывался, отдавал пасы партнерам (4 ключевых), зарабатывал на себе фолы, даже немного без мяча помог (есть отбор и перехват). Так что сильно Виктора не раскритикуешь. Особенно после матча, в котором «Жирона» нанесла аж 29 ударов по воротам соперника, – топ-выступление в атаке от команды. Где-то столько и придется создавать каждый тур, чтобы забивать без стабильного нападающего в составе. Иначе вылет. Ванат травмирован. Лунин снова почему-то на скамейке запасных, хотя «Реал» и без турнирной мотивации на финише сезона. Депрессивное завершение розыгрыша для украинцев. Они этого не заслужили. А мы с вами – тем более.

