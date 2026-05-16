  Талантливый полузащитник получит шанс от Костюка закрепиться в Динамо
16 мая 2026, 11:11
Талантливый полузащитник получит шанс от Костюка закрепиться в Динамо

Павел Люсин проводит успешный сезон в чемпионате U-19, где забил 13 мячей и отдал 8 ассистов

ФК Динамо Киев. Павел Люсин

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 и сборной Украины U-19 Павел Люсин получит шанс закрепиться в первой команде после завершения нынешнего сезона.

Талантливый футболист успешно выступает в чемпионате Украины U-19, где провел 25 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Люсин делит третье место в рейтинге лучших бомбардиров Национальной лиги.

«В центре поля «Динамо» много игроков, но все далеки от идеала. Это касается почти всех, плюс возрастной Буяльский. Однако как раз здесь подрастает новый талант Павел Люсин, который точно получит шанс», – сообщил источник.

Люсин неоднократно успешно выступал в составе U-19 не только в чемпионате Украины, но и в Юношеской лиге УЕФА. В активе полузащитника – три игры за сборную Украины U-19.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Павел Люсин Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Telegram
як для Ю-19 то статистика хороша.
