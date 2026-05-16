Мальдера прибыл в Киев и принял первое решение
Андреа приступил к работе и начал формировать штаб
Итальянский специалист Андреа Мальдера, являющийся основным претендентом на пост главного тренера сборной Украины, уже прибыл в Киев.
По информации «Футбол 24», тренер приехал в столицу еще днем и уже приступил к рабочим процессам, связанным с будущим назначением.
Сообщается, что Мальдера проводит собеседования с кандидатами в свой тренерский штаб и формирует список потенциальных ассистентов в национальной команде.
Ранее Украинская ассоциация футбола объявила, что 18 мая состоится пресс-конференция по итогам заседания Исполкома, где одним из ключевых вопросов станет утверждение нового главного тренера сборной Украины.
