ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины
УАФ проведет пресс-конференцию 18 мая
УАФ на официальном сайте сообщила о пресс-конференции, которая состоится в Киеве 18 мая, начало – в 12:00.
Подтверждено, что в этот день состоится заседание Исполнительного комитета, на котором будет выбран новый тренер сборной Украины. После этого состоится общение с журналистами.
Ожидается, что наставником станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Он заменит Сергея Реброва, который покинул сборную после невыхода на ЧМ-2026.
31 мая состоится первый матч при новом тренере – Украина сыграет спарринг с Польшей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
