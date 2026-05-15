ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины

УАФ на официальном сайте сообщила о пресс-конференции, которая состоится в Киеве 18 мая, начало – в 12:00.

Подтверждено, что в этот день состоится заседание Исполнительного комитета, на котором будет выбран новый тренер сборной Украины. После этого состоится общение с журналистами.

Ожидается, что наставником станет итальянский специалист Андреа Мальдера. Он заменит Сергея Реброва, который покинул сборную после невыхода на ЧМ-2026.

31 мая состоится первый матч при новом тренере – Украина сыграет спарринг с Польшей.