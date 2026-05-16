  ФОТО. Как Дэвид и Виктория Бекхэм построили империю на £1,1 млрд
16 мая 2026, 00:19 | Обновлено 16 мая 2026, 00:24
Бекхэмы стали одной из самых богатых пар Британии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид и Виктория Бекхэмы

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм официально вошли в клуб миллиардеров. По данным The Sunday Times Rich List, общее состояние пары достигло £1,185 млрд.

Эксперты считают, что успех связан с тем, что Бекхэмы перестали быть просто «лицами брендов» и начали строить собственные бизнесы.

Главным источником роста состояния стал клуб MLS «Интер Майами», который Дэвид создал в 2018 году. После прихода Лионеля Месси и победы в MLS Cup-2025 стоимость клуба выросла примерно до $1,45 млрд. Доля Бекхэма теперь оценивается в сотни миллионов фунтов.

Также серьезный рост показал бренд Victoria Beckham Ltd. После многих лет убытков модная империя Виктории начала приносить прибыль, а ее бьюти-линейка стала одним из самых успешных направлений бизнеса.

Большой вклад внес и Netflix. Документальный сериал «Бекхэм» собрал более 208 млн часов просмотров, а продюсером шоу выступила компания Дэвида Studio 99. Позже собственный контракт с Netflix получила и Виктория.

Еще одним крупным шагом стала продажа 55% компании DB Ventures фирме Authentic Brands Group примерно за £200 млн. Сейчас компания управляет рекламными контрактами Бекхэма с Adidas, Tudor и другими брендами.

У пары также есть дорогостоящая недвижимость в Лондоне, Майами и Котсуолдсе, а Виктория продолжает получать миллионы благодаря наследию Spice Girls.

Одним из самых неожиданных проектов Дэвида стало пчеловодство. В последние годы он запустил бренд медовых снеков Beeup, который уже продается в магазинах Target по всей Америке.

Максим Лапченко Источник: The Sun
