Англия15 мая 2026, 23:24 | Обновлено 15 мая 2026, 23:31
45
0
ВИДЕО. Собослаи потерял мяч на ровном месте. Астон Вилла вышла вперед
Олли Уоткинс забил второй мяч команды в ворота Ливерпуля на 57-й минуте
15 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Астон Вилла и Ливерпуль играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.
Астон Вилла и Ливерпуль ведут борьбу за 4-е место в АПЛ.
На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, и Астон Вилла опять вышла вперед.
Олли Уоткинс с передачи Моргана Роджерса забил второй мяч команды в ворота Ливерпуля (2:1).
ГОЛ! 2:1. Олли Уоткинс, 57 мин
