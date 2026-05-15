Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Собослаи потерял мяч на ровном месте. Астон Вилла вышла вперед
Англия
15 мая 2026, 23:24 | Обновлено 15 мая 2026, 23:31
ВИДЕО. Собослаи потерял мяч на ровном месте. Астон Вилла вышла вперед

Олли Уоткинс забил второй мяч команды в ворота Ливерпуля на 57-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла и Ливерпуль играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Астон Вилла и Ливерпуль ведут борьбу за 4-е место в АПЛ.

На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, и Астон Вилла опять вышла вперед.

Олли Уоткинс с передачи Моргана Роджерса забил второй мяч команды в ворота Ливерпуля (2:1).

ГОЛ! 2:1. Олли Уоткинс, 57 мин

