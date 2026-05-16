ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины

Центральный защитник «Вест Хэма» Макс Килман в свое время мог стать игроком сборной Украины по футболу.

28-летний футболист родился в Лондоне, однако имеет украинские корни, поэтому мог выступать за сборную Украины. Как отмечает источник, в свое время украинская сторона при поддержке Андрея Шевченко пыталась привлечь Килмана в сборную Украины.

Впрочем, ФИФА отказала Шевченко и не позволила изменить футбольное гражданство из-за выступлений защитника за сборную Англии по футзалу. Именно этот фактор заблокировал возможность его перехода в сборную Украины.