Украина. Премьер лига
В свое время Макс Килман мог надеть сине-желтую футболку

16 мая 2026, 21:46 |
2571
1 Comments
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Центральный защитник «Вест Хэма» Макс Килман в свое время мог стать игроком сборной Украины по футболу.

28-летний футболист родился в Лондоне, однако имеет украинские корни, поэтому мог выступать за сборную Украины. Как отмечает источник, в свое время украинская сторона при поддержке Андрея Шевченко пыталась привлечь Килмана в сборную Украины.

Впрочем, ФИФА отказала Шевченко и не позволила изменить футбольное гражданство из-за выступлений защитника за сборную Англии по футзалу. Именно этот фактор заблокировал возможность его перехода в сборную Украины.

Макс Килман ФИФА сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
О, вдень попросив Олійника не зупинятися, коли він перепостив статтю з Чемпіона тижневої давнини. І він дослухався - цій "новині" вже 4 роки.
