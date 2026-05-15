«Одних только достижений недостаточно». Тренер Португалии – о Роналду

15 мая 2026, 21:27 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о легендарном форварде Криштиану Роналду:

«Криштиану по-прежнему обладает огромным желанием побеждать, и я не вижу никаких признаков того, что его уровень снизился после переезда в Саудовскую Аравию. Он играет чрезвычайно хорошо и доказал свою важность для сборной Португалии. Его страсть не исчезает даже после всех успехов и достижений, которых он добился, и обладать таким голодом – действительно впечатляюще.

Однако одних только достижений недостаточно, чтобы гарантировать место в национальной сборной. Также необходимо вносить вклад в успех команды. Хотя он является капитаном и достиг беспрецедентного успеха, что демонстрирует его исключительный талант, у него такие же обязанности, как и у любого другого игрока национальной сборной».

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 38 матчей, в которых он отличился 28 забитыми мячами и пятью ассистами.

Ранее Давиде Анчелотти высказался о Криштиану Роналду.

Даниил Кирияка Источник: Goal.com
