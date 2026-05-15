Шахтер определился с ценой на Элиаса. Есть предложения от грандов

Донецкий «Шахтер» получает предложения по бразильскому форварду Кауану Элиасу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, ведущие европейские клубы делают офферы по трансферу 19-летнего футболиста. Украинский клуб готов попрощаться со своим лидером за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кауана Элиаса 36 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что скауты «Шахтера» были замечены на Кубке Африки.