Дидье ДЕШАМ: «Геополитический контекст сложный, да»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вызове игроков африканского происхождения:

«Франция является репрезентативной в отношении французского населения, с учётом заморских территорий, африканского происхождения... То, что одни больше отождествляют себя с тем или иным – это выбор каждого.

Геополитический контекст сложный, да. Изменится ли он, находясь в США? Во время соревнований задавайте моим игрокам вопросы о футболе... Но я не запрещаю им отвечать, они граждане, у них есть собственные идеи, политические и другие.

Спорт призван объединять людей. Футбол не способен решить повседневные проблемы обычных людей. Это самое волшебное зрелище из всех возможных. Но контекст вызывает беспокойство, независимо от конфликтов. Мы находимся в своем собственном мире, но мы не глухи, не немы и не слепы к тому, что может происходить рядом или далеко, и что влияет на многих людей».