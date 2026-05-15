Дэвид Бекхэм – первый в истории Британии спортсмен-миллиардер
Сэр Дэвид Бекхэм лишь второй в рейтинге богатых людей из мира спорта
Бывший капитан сборной Англии по футболу сэр Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером в списке самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.
Совокупное состояние Бекхэма и его жены Виктории достигло 1,185 млрд фунтов стерлингов. Это второе место рейтинга людей из мира спорта после семьи бывшего босса Формулы-1 Берни Экклстоуна, чье состояние оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», который, по оценкам, является самой дорогой франшизой MLS с рыночной капитализацией в 1,07 млрд фунтов стерлингов.
