  Дэвид Бекхэм – первый в истории Британии спортсмен-миллиардер
15 мая 2026, 20:05 | Обновлено 15 мая 2026, 20:17
Дэвид Бекхэм – первый в истории Британии спортсмен-миллиардер

Сэр Дэвид Бекхэм лишь второй в рейтинге богатых людей из мира спорта

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Бывший капитан сборной Англии по футболу сэр Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером в списке самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год.

Совокупное состояние Бекхэма и его жены Виктории достигло 1,185 млрд фунтов стерлингов. Это второе место рейтинга людей из мира спорта после семьи бывшего босса Формулы-1 Берни Экклстоуна, чье состояние оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», который, по оценкам, является самой дорогой франшизой MLS с рыночной капитализацией в 1,07 млрд фунтов стерлингов.

Руслан Полищук Источник: BBC
