  4. «Дерьмо тренер». Известный волонтер разнес Реброва из-за залога для Ермака
15 мая 2026, 20:02 | Обновлено 15 мая 2026, 20:21
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Дружеские отношения бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Сергея Реброва и экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака вызвали негативную реакцию в обществе.

Накануне стало известно, что специалист якобы внес 30 млн гривен залога за бывшего чиновника, которого обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко в соцсети X высказался лаконично:

«Как тренер — дерьмо. И как не тренер — тоже», — написал он.

Как известно, Ермак активно способствовал назначению Реброва тренером сборной Украины.

Откат чувак зробив 💯💯💯
Серьожу пропихнули на прибуткову посаду (яка приносить колосальний прибуток незалежно від результатів праці), тепер Серьожа віддає борги...І це в країні, яка 5-й рік воює...
Всегда были сомнения в его моральных качествах.
