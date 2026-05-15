«Дерьмо тренер». Известный волонтер разнес Реброва из-за залога для Ермака

Дружеские отношения бывшего тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Сергея Реброва и экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака вызвали негативную реакцию в обществе.

Накануне стало известно, что специалист якобы внес 30 млн гривен залога за бывшего чиновника, которого обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко в соцсети X высказался лаконично:

«Как тренер — дерьмо. И как не тренер — тоже», — написал он.

Как известно, Ермак активно способствовал назначению Реброва тренером сборной Украины.