  4. КОМПАНИ: «У нас есть лучший немецкий вратарь»
15 мая 2026, 19:55 | Обновлено 15 мая 2026, 19:56
КОМПАНИ: «У нас есть лучший немецкий вратарь»

Венсан похвалил ветерана команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказал свое мнение о Мануэле Нойере на фоне разговоров о возвращении вратаря в сборную:

«Бавария» – чемпион Германии, и у нас есть лучший немецкий вратарь. Больше ничего добавлять не нужно.

Я всегда думаю о тренере национальной сборной. Юлиан Нагельсманн находится под огромным давлением, чтобы сформировать состав на чемпионат мира. И теперь тренер «Баварии» должен вмешиваться в это? Я хочу дать ему спокойно сформировать свою команду. Я не хочу вмешиваться в формирование составов национальных сборных. Но я ценю своих игроков – это самое важное».

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

