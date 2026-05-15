КОМПАНИ: «У нас есть лучший немецкий вратарь»
Венсан похвалил ветерана команды
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказал свое мнение о Мануэле Нойере на фоне разговоров о возвращении вратаря в сборную:
«Бавария» – чемпион Германии, и у нас есть лучший немецкий вратарь. Больше ничего добавлять не нужно.
Я всегда думаю о тренере национальной сборной. Юлиан Нагельсманн находится под огромным давлением, чтобы сформировать состав на чемпионат мира. И теперь тренер «Баварии» должен вмешиваться в это? Я хочу дать ему спокойно сформировать свою команду. Я не хочу вмешиваться в формирование составов национальных сборных. Но я ценю своих игроков – это самое важное».
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
