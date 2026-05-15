Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Свен УЛЬРАЙХ: «Я просто полюбил Баварию»
Германия
15 мая 2026, 20:11 |
56
0

Свен УЛЬРАЙХ: «Я просто полюбил Баварию»

Вратарь «Баварии» прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом

15 мая 2026, 20:11 |
56
0
Свен УЛЬРАЙХ: «Я просто полюбил Баварию»
ФК Бавария. Свен Ульрайх

Немецкий вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом:

«Я действительно очень рад: чувствую себя прекрасно, по-прежнему увлечен футболом — и просто полюбил «Баварию». У нас фантастический состав с замечательным тренерским штабом, и каждый день очень весело, в том числе и в нашей команде вратарей. Приятно видеть, как все развивается, и я уверен, что в следующем сезоне у нас снова будет шанс достичь всего».

Свен Ульрайх в сезоне 2025/26 провел 1 матч на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

По теме:
КОМПАНИ: «У нас есть лучший немецкий вратарь»
Мануэль НОЙЕР: «Мы можем победить любого»
Нойер сыграет в Бундеслиге 21-й сезон. Достижения и статистика голкипера
Свен Ульрайх Бундеслига Бавария продление контракта чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник Динамо, который провел сезон в аренде, вернется в Киев
Футбол | 15 мая 2026, 19:05 1
Полузащитник Динамо, который провел сезон в аренде, вернется в Киев
Полузащитник Динамо, который провел сезон в аренде, вернется в Киев

На Андрея Маткевича в «Эпицентре» не рассчитывают

Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15 мая 2026, 09:27 0
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения

На кону теперь будет стоять и титул WBA

Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 06:45
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Футбол | 15.05.2026, 16:06
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 39
Футбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 30
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем