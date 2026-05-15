Свен УЛЬРАЙХ: «Я просто полюбил Баварию»

Немецкий вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом:

«Я действительно очень рад: чувствую себя прекрасно, по-прежнему увлечен футболом — и просто полюбил «Баварию». У нас фантастический состав с замечательным тренерским штабом, и каждый день очень весело, в том числе и в нашей команде вратарей. Приятно видеть, как все развивается, и я уверен, что в следующем сезоне у нас снова будет шанс достичь всего».

Свен Ульрайх в сезоне 2025/26 провел 1 матч на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.