Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обидчики Полесья признаны лучшими в 28-м туре УПЛ
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 14:50 | Обновлено 15 мая 2026, 15:51
290
0

Обидчики Полесья признаны лучшими в 28-м туре УПЛ

Нагорняк и Сифуэнтес признаны главными звездами прошедшего тура

15 мая 2026, 14:50 | Обновлено 15 мая 2026, 15:51
290
0
Обидчики Полесья признаны лучшими в 28-м туре УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Нагорняк

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 28-го тура чемпионата Украины.

Среди футболистов наибольшее количество голосов получил вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес – испанец дважды поразил ворота «Полесья». Также на награду претендовали Никита Федотов («Эпицентр»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Амвросий Чачуа («Карпаты») и Денис Кузик (ЛНЗ).

Тренером тура был признан наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк, под руководством которого каменчане одержали победу над «Полесьем» (3:2). Кроме него на награду были номинированы Патрик ван Леувен («Кривбасс») и Александр Протченко («Кудровка»).

Также стала известна символическая сборная 28-го тура УПЛ.

По теме:
Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб
Металлист 1925 расстанется с вратарем и чемпионом мира среди юниоров
Что сказал команде? Известно, как президент ЛНЗ отреагировал на выход в ЛК
Сергей Нагорняк Хоакин Сифуэнтес Эпицентр Каменец-Подольский Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Футбол | 15 мая 2026, 08:37 4
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера
Андреа Мальдера решил дать шанс бывшему вратарю Динамо и Шахтера

Худжамов останется в сборной Украины

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14 мая 2026, 15:10 12
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Футбол | 15.05.2026, 09:06
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 15.05.2026, 08:08
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика предложила мне контракт. Не хочу его видеть»
Футбол | 15.05.2026, 13:21
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика предложила мне контракт. Не хочу его видеть»
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика предложила мне контракт. Не хочу его видеть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 5
Теннис
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 80
Теннис
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем