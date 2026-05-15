Обидчики Полесья признаны лучшими в 28-м туре УПЛ

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 28-го тура чемпионата Украины.

Среди футболистов наибольшее количество голосов получил вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес – испанец дважды поразил ворота «Полесья». Также на награду претендовали Никита Федотов («Эпицентр»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Амвросий Чачуа («Карпаты») и Денис Кузик (ЛНЗ).

Тренером тура был признан наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк, под руководством которого каменчане одержали победу над «Полесьем» (3:2). Кроме него на награду были номинированы Патрик ван Леувен («Кривбасс») и Александр Протченко («Кудровка»).

Также стала известна символическая сборная 28-го тура УПЛ.