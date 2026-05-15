  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
15 мая 2026, 11:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил капитана Эпицентра Александра Климца за матч против Полесья (3:2) в 28-м туре УПЛ.

– Кто из игроков вам больше всего понравился своей игрой в этом туре?

– Мне Климец из Эпицентра понравился. Очень хороший левый защитник, недаром он капитан команды. Против Полесья еще голевой передачей отличился, когда второй мяч забивали.

А в предыдущей игре с Оболонью (2:2) мне Миронюк из Эпицентра понравился. Ну, наверное это все. По остальным командам... Не знаю, что и сказать. Вот у Эпицентра действительно видно, что футболисты прибавляют. Ясно, что их испанцы – это хорошие игроки для нашего чемпионата, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 30 зачетных баллов после 28 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
