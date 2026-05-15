Александр КАРАВАЕВ: «Это важно для Динамо, ведь речь идет о престиже»
Защитник «бело-синих» стремится завоевать «бронзу» УПЛ
Опытный игрок киевского Динамо Александр Караваев заявил, что «бело-синие» хотят завершить нынешний сезон УПЛ с медалями.
– После этого тура «Динамо» максимум может претендовать на третье место. Как важно для команды завершить сезон именно на этой позиции?
– Это важно для клуба, ведь речь идет о престиже «Динамо». Поэтому в каждом из оставшихся матчей мы будем выходить как на последний – с единственной целью победить, – сказал Караваев.
В нынешнем сезоне УПЛ Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 51 турнирный балл после 28 сыгранных матчей.
