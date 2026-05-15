КОЗЛОВСКИЙ – о ликвидации Руха: «Возможно, денег уже нет»

Существует немало слухов о том, что нынешний сезон станет последним для львовского Руха в профессиональном футболе – львовская команда потеряет профессиональный статус, снявшись с соревнований по завершении нынешнего сезона УПЛ.

Эти слухи существуют уже давно, но никто в клубе их пока не подтвердил. Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, уверял футбольное сообщество, что клуб никогда не прекратит выступления в УПЛ, потому что его отец очень любит внимание к своей персоне.

На фоне новой волны слухов редактор Sport.ua обратился к Святославу с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг львовского клуба, но он был довольно лаконичным.

– Вы постоянно говорили, что Григорий Козловский никогда не снимет Рух с УПЛ, потому что очень любит внимание, но все идет к тому, что в следующем сезоне первую команду Руха ликвидируют вообще. Какие мнения на этот счет?

– Нет никаких мыслей. Возможно, у Григория Козловского денег уже нет, – лаконично сказал Святослав.

В нынешнем сезоне УПЛ Рух занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 пункт после 28 сыгранных матчей. Пока неизвестно, будет ли команда Ивана Федыка играть в переходных матчах.